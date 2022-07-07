Житель Карелии серьезно пострадал после укуса змеи

Житель Петрозаводска госпитализирован в реанимацию после укуса змеи. Об этом сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на информацию больницы скорой помощи.

По данным медиков, всего за июнь от укусов змей пострадали три человека. Один пациент помещен в палату интенсивной терапии и реанимации, второму помощь оказывается в условиях травматологического отделения. Еще одному пациенту госпитализация не потребовалась.

Специалисты отмечают, что при укусе гадюки противоядие необходимо ввести не позднее чем через 12 часов. В первые минуты после нападения рептилии следует обездвижить пострадавшую конечность и обратиться в ближайшее медицинское учреждение.

В начале июля в Красногорске Московской области после укуса змеи был госпитализирован 13-летний подросток. Мальчик катался на велосипеде, заметил змею, остановился, и рептилия ужалила ребенка за кисть.

В Липецке 70-летнюю женщину госпитализировали после нападения гадюки в тяжелом состоянии.