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«Горбатый мост» воссоздадут после демонтажа в Казани

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Власти Казани намерены воссоздать «Горбатый мост» в Кировском районе, который на текущий момент подлежит демонтажу. Для этого на объекте проведут необходимые замеры.

Мост находится в аварийном состоянии, провести его реконструкцию невозможно. На сайте госзакупок опубликован тендер на составление проекта демонтажа конструкции. Документы необходимо подготовить до 25 ноября 2022 года. Начальная стоимость контракта составляет 12,6 млн рублей. Подрядчику предстоит составить план размещения площадок на специального транспорта с обеих сторон моста и чистки дна после демонтажа свай. В составлении проекта необходимо учесть, что по соседству находится жилая застройка.

Сайт InKazan.ru со ссылкой на комитет внешнего благоустройства города сообщает, что мост будет воссоздан. Для этого с объекта снимут необходимые замеры, после чего эксперты составят 3D-модель и оформят обмерные чертежи. Сроки работ не уточняются.

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