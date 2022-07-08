В здоровом доме

До недавнего времени строительство любой инфраструктуры, призванной повышать качество жизни, развивать или заботиться о здоровье, выглядело скорее как обременение со стороны государства.

Сегодня включение в состав жилых комплексов образовательных и иногда спортивных объектов становится стандартным сценарием развития многих девелоперских проектов. Также в последнее время в России начал развиваться еще один мировой тренд — инфраструктура для заботы о здоровье в новых жилых комплексах.

Это происходит потому, что, покупателям уже недостаточно просто «голых» квадратных метров. Ритм жизни стал слишком быстрый, а пандемия коронавируса в очередной раз показала нашу хрупкость. Забота о здоровье — мейнстрим, поэтому и в строительстве одной спортивной площадкой уже не обойтись.

В мировом девелопменте вторая половина 2010-х годов стала временем расцвета направления, акцентирующем внимание на человеке и, как следствие, на объектах спортивного и медицинского назначения с полноценной wellness-составляющей. Пандемия еще больше актуализировала этот тренд. Проекты, ориентированные на культуру заботы о себе и изучение организма, представлены в разных форматах, которые могут существенно различаться по масштабам и содержанию.

Классический пример — комплекс «Санья» в часе езды от Шанхая. Он занимает участок площадью 18,6 га вблизи озера Янчэнху. Проект в полной мере отвечает концепции live-work-learn. В единую экосистему вошли жилой кластер (семейные резиденции, таунхаусы, многоквартирные корпуса), клиника, два отеля, общественные пространства, сеть пешеходных маршрутов, фуд-холл, образовательный, научный и wellness-центры. Разработчики концепции подчеркивают, что стремились спроектировать такое пространство, которое помогало бы жильцам поддерживать в порядке и тело, и разум.

Существуют примеры, когда в рамках реализации жилого строительства к проекту привлекают партнера, специализирующегося непосредственно на объектах здравоохранения. Несколько лет назад архитекторы из британского бюро Keppie Design, специализируется на инновационных медицинских центрах, подготовили проект многоуровневого комплекса Kampung Admiralty в Сингапуре. Структурно он делится на три уровня: первый объединяет общественное пространство, торговый центр и ритейл, второй был отведен под медицинский центр The Admiralty, а на третьем разместились парк, терраса, а также специализированные центры для детей и пожилых людей. Всё это по задумке проектировщиков интегрируется в комфортное жилое пространство.

В Дубае построен целый «Город здоровья» (Dubai Healthcare City) — свободная экономическая зона, начиненная клиниками, исследовательскими центрами, магазинами медицинского оборудования и фармакологической продукции. К ним примыкает кластер из гостиничных и жилых комплексов.

Рядом с испанским Аликанте расположился Santara Wellness Resort. Он позиционируется как жилой комплекс с акцентом на здоровье и отдых. В состав проекта входят спа-центр, совмещенный с салоном красоты, медицинский центр с круглосуточным графиком обслуживания и ресторан Alonai, оснащенный баром, террасой и бассейном.

В России проектов, в которых уделяют должное внимание здоровью своих резидентов и качеству их жизни, в долгосрочной перспективе пока немного. Например, клубный дом в центре Екатеринбурга, жителям которого доступны wellness-клуб и клиника. В одной из краснодарских новостроек откроется клиника превентивной медицины. А в московском жилом комплексе будет Центр спортивной медицины и стоматологическая поликлиника.

Также скоро столичный рынок сделает новый качественный виток в данном направлении — в составе жилого спортивно-оздоровительного кластера юности и здоровья на севере Москвы появится первый в России Biohacking Hub — центр превентивной медицины и долголетия.

Сейчас следует делать ставку не просто на медицину, а на ее превентивные направления. Знание своего организма позволит не только повысить качество жизни, но и сократить количество посещений врачей в будущем.

Мы предполагаем, что подобная модель девелоперских проектов может лечь в основу нового направления на российском рынке жилья и даст возможность жить, обучаться и заботиться о своем здоровье внутри экосистемы района.

Автор — совладелец девелоперской группы «Родина»

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