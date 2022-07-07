В ФСБ прокомментировали задержание военного комиссара Крыма

Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю прокомментировало задержание военного комиссара Республики Крым Юрия Лымаря.

«Пресечена противоправная деятельность должностного лица военного комиссариата. Установлено, что военный комиссар Республики Крым за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва на военную службу», — говорится в сообщении, опубликованном 7 июля.

Ранее в этот же день сообщалось, что Лымарь был задержан по подозрению в получении взятки. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. По информации «Известий», он брал у призывников деньги взамен на освобождение от службы в армии.

В течение дня по данному инциденту проводились обыски в Симферополе и Джанкое. Из военных комиссариатов изымались дела освобожденных Лымарем от армии призывников.

Ранее в этот же день Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу директора Научного центра высоких технологий создания вооружения военной и специальной техники ФГБУ «Российская академия ракетных и артиллерийских наук» (РАРАН) Андрея Грудзинского.

Грудзинскому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).