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В ФСБ прокомментировали задержание военного комиссара Крыма

УФСБ: военный комиссар Крыма за деньги давал поручения об освобождении граждан от призыва
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю прокомментировало задержание военного комиссара Республики Крым Юрия Лымаря.

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«Пресечена противоправная деятельность должностного лица военного комиссариата. Установлено, что военный комиссар Республики Крым за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва на военную службу», — говорится в сообщении, опубликованном 7 июля.

Ранее в этот же день сообщалось, что Лымарь был задержан по подозрению в получении взятки. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. По информации «Известий», он брал у призывников деньги взамен на освобождение от службы в армии.

В течение дня по данному инциденту проводились обыски в Симферополе и Джанкое. Из военных комиссариатов изымались дела освобожденных Лымарем от армии призывников.

Ранее в этот же день Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу директора Научного центра высоких технологий создания вооружения военной и специальной техники ФГБУ «Российская академия ракетных и артиллерийских наук» (РАРАН) Андрея Грудзинского.

Грудзинскому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

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