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Глава ЛДПР назвал закономерной отставку Бориса Джонсона

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Фото: REUTERS/Phil Noble
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Лидер ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании стал закономерным итогом неправильной внешней политики.

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«Официальная причина отставки Джонсона — правительственный кризис в Великобритании. Но его уход стал в том числе следствием провальной внешней политики, породившей гораздо больший кризис в экономике западных стран. Борьба с мифическим внешним врагом не помогла британскому экс-премьеру сохранить свои позиции во власти», — заявил политик в своем Telegram-канале.

Слуцкий подчеркнул, что с уходом Джонсона внешняя политика Великобритании в отношении России, скорее всего, не изменится.

«Можно здесь было бы говорить про закон бумеранга, но, к сожалению, история вряд ли чему-то научит Лондон. Отставка Джонсона ничего не изменит в политике Великобритании на российском направлении. Англосаксы намерены противостоять России до последнего украинца, чего бы этого ни стоило их же собственным избирателям. А ведь стоило бы задуматься», — резюмировал лидер ЛДПР.

Ранее, 7 июля, в Госдуме отреагировали на уход Джонсона с поста премьер-министра, назвав его «одним из главных идеологов войны против России до последнего украинца».

7 июля Джонсон официально объявил о досрочном уходе в отставку с должности главы правящей Партии консерваторов и должности премьер-министра Великобритании. Он отметил, что будет продолжать выполнять обязательства до назначения нового главы кабинета министров правящей Партии консерваторов. По его словам, процесс выбора нового лидера «должен начаться сейчас».

До этого сообщалось об уходе за последние несколько дней более 50 политиков из правительства Джонсона. Их заявления об уходе стали поступать после нового скандала, разгоревшегося на прошлой неделе. Тогда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин парламента Великобритании Крис Пинчер был замешан в пьяном дебоше и обвинялся в сексуальных домогательствах. Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности.

Еще в начале массового ухода политиков Джонсон заявлял, что не планирует уходить в отставку, несмотря на призывы некоторых членов правительства. Он отмечал, что оставит должность только в том случае, если поймет, что правительство страны не может выполнять свою работу.

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