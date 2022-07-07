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Министр экономики ФРГ Хабек предложил Канаде решение вопроса с турбиной «Северного потока»

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Министр экономики Германии Роберт Хабек обратился с просьбой к Канаде не отправлять в Россию турбину для газопровода «Северный поток». Об этом 5 июля сообщило агентство Bloomberg.

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«Если это юридический вопрос для Канады, я хочу прояснить, что не прошу их доставлять ее в Россию, а прошу доставить в Германию», — пояснил он.

Хабек призвал канадские власти не затягивать этот вопрос.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

22 июня агентство Bloomberg сообщило, что Канада и Германия обсуждают пути преодоления последствий ситуации с задержкой оборудования для «Северного потока». По словам министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона, для Оттавы важно, чтобы последствием введенных против России санкций не стал значительный ущерб Германии.

4 июля глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что запасов природного газа в Германии хватит на один-два месяца в случае прекращения российских поставок. На данный момент газохранилища Германии заполнены чуть более чем на 60%, добавил он.

В этот же день ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отметил в беседе с «Известиями», что если ФРГ сможет договориться с Канадой, и турбины будут возвращены, то уже в 20-х числах июля «Северный поток – 1» заработает на полную мощность.

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