Отель Four Seasons в Москве сменил название на Legend of Moscow

Пятизвездочный отель Four Seasons в Москве сменил название. Теперь он называется Legend of Moscow. Об этом в четверг, 7 июля, «РИА Новости» сообщила сотрудница отеля.

Отмечается, что столичный отель Four Seasons исчез из поисковой выдачи на главном сайте бренда.

«Исчезновение московского отеля Four Seasons с сайта бренда связано с его новым названием. Из-за технических особенностей необходимо было провести изменения. Сейчас у нас новый сайт, но мы остаемся частью бренда Four Seasons», — пояснила представительница отеля.

Legend of Moscow располагается у стен Кремля. Отель построили на месте гостиницы «Москва», которая была снесена в 2004 году.

20 июня стало известно, что петербургский девелопер ГК Orange Group откроет первый отель в Москве. Новый многофункциональный комплекс с отелем уровня четыре звезды будет расположен по адресу Садовническая, 15.