Калининградские власти потребовали полного возобновления транзита

Только полное возобновление транзита грузов устроит Калининград, всё остальное будет частичной или полной блокадой. Об этом в четверг, 7 июля, заявил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

«Нас как регион устроит только полное возобновление транзита калининградских российских товаров из России, по сути, в Россию, который был до 17 июня, всё остальное будет частичной либо полной блокадой», — сказал он «РИА Новости».

Лысков подчеркнул, что в Калининграде готовы к любому развитию событий, но надеются, что здравомыслие политиков Евросоюза возьмет верх и транзит будет возобновлен полностью.

5 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести ответные меры против Литвы как реакцию на блокаду транзита. В качестве возможного ответа называется полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в РФ.

В тот же день опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что решение проблемы с транзитом российских товаров из основной части РФ в Калининградскую область через Литву зависит не от решения Вильнюса, а от Брюсселя.

4 июля представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на лучшее по ситуации с транспортной блокадой Калининградской области, но обдумывает различные сценарии развития событий.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Запрет касался транзита железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто. Тогда Алиханов заявил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.