Литва не согласится на создание зеленого коридора для транзита грузов в Калининград

Литовские власти не дадут согласие на создание зеленых коридоров через свою территорию для транзита грузов в Калининградскую область. Об этом 7 июля заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

«Необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но и контроль. Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории», — сказала она в эфире радио LRT.

Советник президента отметила, что Вильнюс не предпринимал никаких несогласованных действий по калининградскому транзиту.

«Литва осуществляет европейские санкции, это вопрос европейского регулирования. Это дело не Литвы и Калининграда, а ЕС и России», — пояснила Скайсгирите.

18 июня вступил в силу запрет на транзит определенных грузов в Калининградскую область из Литвы. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. При этом, говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

1 июля СМИ сообщили, что власти Германии возмущены действиями Литвы по блокаде грузоперевозок и настаивают на снятии запретов. В ФРГ опасаются, что Россия применит силу для создания сухопутного коридора в Калининградскую область. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, что все стороны стремятся к деэскалации ситуации с транзитом грузов в Калининград.

Власти Калининградской области передали в правительство России и администрацию президента варианты ответных мер на запрет сухопутного транзита через Литву, сообщил 4 июля телеканал «Известия». При этом в регионе выразили надежду, что Евросоюз снимет ограничения на перевозку грузов по суше.

Опрошенные «Известиями» 5 июля эксперты заявили, что решение проблемы с транзитом российских товаров из основной части РФ в Калининградскую область через Литву зависит не от решения Вильнюса, а от Брюсселя.