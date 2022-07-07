Лукашенко потребовал от чиновников заставить работать «тунеядцев»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам в регионах решить проблему тунеядства. Его слова в четверг, 7 июля, передает агентство БелТа.

Данное требование президент Белоруссии выдвинул в ходе в ходе совещания по экономическим итогам года и прогнозах.

По словам Лукашенко, проблеме тунеядства стоит уделить особое внимание. «Обратите на это внимание. Создайте им рабочие места, если их нет, — хотя я уверен, что сейчас рабочих мест достаточно в любом районе, — и заставьте каждого работать», — заявил президент.

Лукашенко считает, что неработающий человек может быть потенциальным будущим преступником.

«Это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления», — пояснил он.

Также Лукашенко обратил внимание на то, что основные тяжелые преступления совершаются в нетрезвом состоянии в основном безработными.

Ранее в этот день президент Белоруссии заявил, что республика должна сделать максимум по экономической кооперации и единению с Россией, но при этом сохраняя суверенитет. Как указал белорусский лидер, сейчас его страна ведет очень активную работу на российском направлении. Но при этом ее суверенитет, независимость и интересы белорусского народа являются для нее святыми, подчеркнул президент.