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Эксперт рассказал о политике Британии после отставки Джонсона

Эксперт Кортунов рассказал о политике Британии после отставки Джонсона
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Фото: REUTERS/Kevin Coombs
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Отставка премьер-министра Бориса Джонсона не сильно изменит отношения с Россией — в Британии на протяжении многих лет продвигалась антироссийская повестка. Такое мнение генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов высказал в четверг, 7 июля.

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«Любые кадровые изменения в руководстве Великобритании сейчас не сильно повлияют на отношения между нашими странами, так как в Лондоне существует прочный антироссийский консенсус. Он существовал еще до начала российской спецоперации на Украине — здесь существует серьезный шлейф исторических событий», — заявил эксперт телеканалу «Звезда».

По словам эксперта, британское общество начинает уставать от украинской проблематики. Также он отметил, что многие британцы хотят, чтобы их правительство уделило больше внимания проблемам внутри страны.

«Внутренних проблем в Великобритании накопилось очень много. Это инфляция, особенно если говорить о ценах на энергию и питание. Это угроза экономической рецессии — сейчас Британия начала ощущать последствия Brexit. Плюс есть проблемы, связанные с шотландским национализмом: там опять говорят о необходимости референдума, о независимости. Непонятно, какое будущее ожидает Северную Ирландию», — рассказал он.

Также он отметил, что на фоне нарастания внутренних проблем попытка Джонсона работать над внешней политикой и разыгрывать «украинскую карту» становится все менее эффективной и преемнику Джонсона придется поменять приоритеты в политике страны.

Джонсон объявил о досрочном уходе в отставку с должности главы правящей партии консерваторов и должности премьер-министра, передает RT.

Ранее в четверг глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс досрочно покинула встречу глав МИД G20 в Индонезии в связи с ожидаемой отставкой Джонсона, сообщается на сайте kp.ru.

В этот же день британские средства массовой информации (СМИ) со ссылкой на источники анонсировали уход Джонсона в отставку, пишет «Ридус». Там также отметили, что Джонсон сделает заявление для страны в течение сегодняшнего дня. Би-би-си пишет, что премьер уйдет с поста лидера консерваторов 7 июля, однако останется премьер-министром до осени.

В четверг появилась информация об уходе за последние два дня из правительства Джонсона свыше 50 политиков на фоне назначения им дипломата, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Джонсон также оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.

В конце мая премьер-министр страны извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за всё, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.

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