В Гидрометцентре дали прогноз на июль 2022 года в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 7 июля дал примерный прогноз погоды на июль 2022 года в Москве и Центральной части страны.

«Июль выше нормы. Достаточно теплый, но неоднородный, то есть будут и осадки, и понижение температуры, и жаркие периоды. Но жарких периодов будет больше», — заявил он в пресс-центре «Известий».

В ходе выступления он также рассказал о погоде в Москве и области в ближайшие дни. Так, жителей и гостей региона ожидают сильный ветер, дожди и грозы. При этом самые сильные осадки прогнозируются в ночь на 8 июля. По словам Вильфанда, в пятницу ожидается комфортная «замечательная» погода — +24....+26 градусов.

Кроме того, метеоролог рассказал о рисках опустынивания в мире и России, а также перечислил возможные опасные природные явления летом 2022 года.