Глава МИД Британии назвала правильным решение Джонсона уйти в отставку

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в четверг, 7 июля, назвала правильным решение Бориса Джонсона уйти в отставку с поста премьер-министра страны.

«Премьер-министр принял правильное решение... Сейчас нам нужны спокойствие и единство, чтобы управление страной продолжилось до избрания нового лидера», — написала она на своей странице в Twitter.

Ранее в этот день Джонсон объявил о досрочном уходе в отставку. Он заявил, что будет продолжать выполнять обязательства до назначения нового главы кабинета министров и правящей партии консерваторов. По его словам, процесс выбора нового лидера «должен начаться сейчас».

В тот же день появилась информация об уходе за последние два дня из правительства Джонсона свыше 50 политиков на фоне назначения им на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Как утверждает экс-сотрудник министерства иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд, Джонсон, ранее назначая его на высокие партийные и правительственные посты, знал об обвинениях в сторону Пинчера. Это и вызвало к нему недоверие уже со стороны бывших членов правительства. Сам Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже.

6 июня прошло голосование для вынесения вотума недоверия Джонсону. Однако представители Консервативной партии не смогли набрать для этого достаточного количества голосов. В поддержку премьера проголосовали 211 консерваторов, против высказались 148.

Джонсона подвергли масштабной критике и объявили угрозу снятия с поста из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.