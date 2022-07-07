В Армении планируют установить самую высокую статую Христа

Правительство Армении санкционировало проект возведения самой высокой статуи Христа в мире. Об этом в четверг 7 июля на заседании правительства сказал премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Соответствующие государственные органы должны обсудить и принять решение. Наша предварительная оценка проекта положительная, так как мы считаем, что он привлечет значительный туристический интерес к Армении. Надеюсь, что ответственные за проект органы своевременно обсудят этот вопрос, и он будет продвигаться вперед, как и планировалось», — отметил Пашинян.

На конкурс было представлено более 300 работ, из которых позднее отобрали 12. Позднее, по результатам общественного голосования и выбора конкурсной комиссии, победителем был признан проект скульптора Армена Самвеляна. По задумке архитектора проекта, высота статуи будет составлять 33 метра — по числу прожитых Спасителем лет. Общий размер монумента вместе с постаментом составит 77 метров, статуя будет установлена на вершине горы Атис, в 25 километрах от Еревана.

Самой высокой статуей Христа на данный момент считается статуя Христа Царя в польском городе Свебодзин, ее высота вместе с постаментом составляет 52 метра. Знаменитая статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро составляет в высоту с пьедесталом 38 метром.