Правительство России выделит регионам дополнительно 1 млрд рублей на лекарства

В российские регионы дополнительно направят более 1 млрд рублей для обеспечения лекарствами льготных категорий граждан. Такое распоряжение анонсировал 7 июля премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с правительством.

«Распределим сегодня между регионами почти 2 миллиарда рублей, которые предусмотрены на эти цели в бюджете на текущий год. И выделим дополнительные средства — еще свыше 1 миллиарда рублей», — указал глава кабинета министров.

Мишустин также добавил, что федеральная поддержка позволит обеспечивать бесплатными препаратами в течение года почти 3,5 млн человек. Он отметил, что очень важно следить за тем, чтобы положенные людям лекарства предоставлялись им своевременно в каждом субъекте РФ.

9 июня глава Росздравнадзора Алла Самойлова в интервью «Известиям» заявила, что практически все лекарства для льготных категорий граждан на 2022 год закуплены — это касается и федеральной, и региональной льгот. Как отметила руководитель, всем регионам были даны рекомендации — быстрее провести закупочные процедуры, поэтому многие справились раньше обычных сроков.

Тогда же она отметила, что в стране нет дефицита лекарств — ни в аптеках, ни в больницах. По ее словам, ни один иностранный производитель не отказался от торговли с Россией, а перебои в поставках связаны исключительно со сложностями в логистике.

В апреле вице-премьер России Татьяна Голикова также заявила, что отсутствие ряда зарубежных лекарственных препаратов на российском фармацевтическом рынке является временным. Работа по замещению этих препаратов имеет чрезвычайное значение.

8 марта Мишустин подписал постановление о временном запрете вывоза из страны медицинских изделий, поставленных странами, присоединившимися к антироссийским санкциям.

4 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России сформированы значительные запасы лекарств.