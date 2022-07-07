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АвтоВАЗ намерен внести изменения в свой специнвестконтракт

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Фото: ТАСС/Яков Князев
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После принятия обновленной стратегии развития автопрома, АвтоВАЗ намерен внести изменения в свой специнвестконтракт (СПИК). Об этом рассказал президент компании Максим Соколов, сообщила газета «Коммерсант».

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«СПИК был заключен при предыдущем акционере АвтоВАЗа и в текущих условиях частично перестал быть актуальным»,— уточнил 6 июня Соколов в кулуарах выставки «Иннопром 2022».

Программу развития отечественного автопрома должны разработать и утвердить до 1 сентября этого года, такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии стратегии автопрома России.

АвтоВАЗ на сегодня является держателем сразу двух СПИКов. Первый был заключен с Минпромторгом и регионами в январе 2019 года. Привлеченными сторонами по нему выступали Renault, Nissan и Mitsubishi. Второй СПИК летом того же года заключило совместное предприятие GM-АвтоВАЗ, выпускавшее внедорожник Chevrolet Niva.

Напомним, что в декабре 2019 года АвтоВАЗ выкупил у американского партнера за 472 млн руб. 50% совместное предприятие и стал 100% собственником завода. Спустя 1,5 года сборку модели перенесли на основную площадку АвтоВАЗа, а бывший завод СП законсервировали.

7 июля «Известия» сообщили, что АвтоВАЗ планирует восстановить выпуск Lada Niva Legend с середины следующей недели. Начиная с 3 июня АвтоВАЗ приступил к выпуску упрощенные версии внедорожника. В пробную партию вошли 26 автомобилей: 13 — Niva Legend и 13 — Niva Travel.

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