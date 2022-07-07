Жители Макеевки принесли цветы во двор в память о погибших детях

Жители Макеевки в ДНР несут цветы во двор в память о погибших детях. Об этом в четверг, 7 июля, рассказал корреспондент «Известий» Данил Емельянов.

«С самого утра макеевчане несут цветы к стихийному мемориалу», — пояснил он.

На детскую площадку также принесли игрушки и плакат со свечой.

6 июля представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Макеевке две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Отмечалось, что погибли двое детей, позже еще один ребенок скончался в больнице.

Как рассказала местная жительница, в обыкновенный двор, окруженный многоэтажными домами, упала украинская ракета с поражающими элементами. На опубликованных очевидцами кадрах видны лужи крови, оставшиеся на детской площадке.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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