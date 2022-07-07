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Минпромторг начал выдавать лицензии на экспорт свинца по новым требованиям

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Минпромторг начал выдавать компаниям — производителям свинца в России лицензии на его экспорт по новым требованиям, сообщили «Известиям» в ведомстве в четверг, 7 июля. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

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Лицензию на экспорт могут получить производители, которые подготовили пакет необходимых документов, она уже выдана подмосковному заводу по производству вторичного свинца «Фрегат». Заявки других компаний сейчас находятся в обработке.

В министерстве напомнили, что разрешиение вывоза из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕЭС) отходов и лома свинцовых аккумуляторов ввели, чтобы обеспечить российские промпредприятия стратегически важным сырьем — свинцом, а также чтобы исключить недобросовестных экспортеров. При этом был предложен механизм лицензирования поставок свинца на иностранные рынки.

«Сохранение запасов свинца привело к снижению его стоимости. Это позволит отечественным производителям свинцово-кислотных аккумуляторных батарей оставаться конкурентоспособными на рынке. Указанные ограничения позволяют обеспечить дополнительную загрузку мощностей по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и сохранить рабочие места в отрасли, в которой занято более 5,3 тыс. человек», — добавили в ведомстве.

Накануне стало известно, что завод «Фрегат» приостановил работу на фоне прекращения экспорта, которое связано с тем, что Минпромторг не выдал лицензий на вывоз металла. По данным «Коммерсанта», ряд других предприятий также готовятся к закрытию или уходят на ремонт.

В тот же день в Минпромторге рассказали, что подготовили к выдаче лицензии на экспорт свинца «Фрегату» и другим компаниям. Там отметили, что производства получат соответствующие документы, когда будет опубликовано обновленное постановление кабмина.

В мае правительство решило лицензировать экспорт свинца на полгода. Введение лицензирования экспорта необработанного свинца, его отходов и лома должна была помочь уменьшить свинцово-кислотное загрязнение окружающей среды (через установление требований по обязательному соблюдению экологических норм производства). Мера призвана создать стимулы для проведения глубокой комплексной переработки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (ОСКАБ) в РФ и улучшить ситуацию в отрасли, снизить цены для российских потребителей металла.

Стоит отметить, что с 10 июля в рамках пятого пакета санкций Евросоюз запретит покупать российский свинец. С 17 июня прекратился экспорт российской стали в страны ЕС.

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