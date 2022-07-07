Минпромторг начал выдавать лицензии на экспорт свинца по новым требованиям

Минпромторг начал выдавать компаниям — производителям свинца в России лицензии на его экспорт по новым требованиям, сообщили «Известиям» в ведомстве в четверг, 7 июля. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

Лицензию на экспорт могут получить производители, которые подготовили пакет необходимых документов, она уже выдана подмосковному заводу по производству вторичного свинца «Фрегат». Заявки других компаний сейчас находятся в обработке.

В министерстве напомнили, что разрешиение вывоза из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕЭС) отходов и лома свинцовых аккумуляторов ввели, чтобы обеспечить российские промпредприятия стратегически важным сырьем — свинцом, а также чтобы исключить недобросовестных экспортеров. При этом был предложен механизм лицензирования поставок свинца на иностранные рынки.

«Сохранение запасов свинца привело к снижению его стоимости. Это позволит отечественным производителям свинцово-кислотных аккумуляторных батарей оставаться конкурентоспособными на рынке. Указанные ограничения позволяют обеспечить дополнительную загрузку мощностей по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и сохранить рабочие места в отрасли, в которой занято более 5,3 тыс. человек», — добавили в ведомстве.

Накануне стало известно, что завод «Фрегат» приостановил работу на фоне прекращения экспорта, которое связано с тем, что Минпромторг не выдал лицензий на вывоз металла. По данным «Коммерсанта», ряд других предприятий также готовятся к закрытию или уходят на ремонт.

В тот же день в Минпромторге рассказали, что подготовили к выдаче лицензии на экспорт свинца «Фрегату» и другим компаниям. Там отметили, что производства получат соответствующие документы, когда будет опубликовано обновленное постановление кабмина.

В мае правительство решило лицензировать экспорт свинца на полгода. Введение лицензирования экспорта необработанного свинца, его отходов и лома должна была помочь уменьшить свинцово-кислотное загрязнение окружающей среды (через установление требований по обязательному соблюдению экологических норм производства). Мера призвана создать стимулы для проведения глубокой комплексной переработки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (ОСКАБ) в РФ и улучшить ситуацию в отрасли, снизить цены для российских потребителей металла.

Стоит отметить, что с 10 июля в рамках пятого пакета санкций Евросоюз запретит покупать российский свинец. С 17 июня прекратился экспорт российской стали в страны ЕС.