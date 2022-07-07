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Песков заявил о необходимости дополнительных контактов с Казахстаном по поставкам нефти

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на предложение главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева направить транзит нефти в обход России.

«Вряд ли это политически мотивированное заявление. Тут нужно очень внимательно смотреть на ситуацию», — сказал 7 июля представитель Кремля.

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Ранее в этот день Токаев заявил о необходимости диверсификации поставок нефти из республики. Он подчеркнул, что приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Токаев также заявил, что правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь.

Заявление Токаева прозвучало спустя два дня после того, как районный суд Новороссийска приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 суток за нарушения плана ликвидации разливов. Терминалы КТК в Новороссийске — главные ворота для выхода казахстанской нефти на рынки Европы и Северной Америки, мощность магистрали составляет 67 млн т нефти в год.

«Мы действительно читали соображения, что по экологическим параметрам там было принято решение о приостановке, поэтому здесь, конечно, потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнерами», — добавил Песков.

24 мая глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что ведомство выявило порядка 100 нарушений на объектах КТК. Проверку КТК инициировала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко после приостановки эксплуатации выносных причальных устройств (ВПУ) на морском терминале.

20 марта в районе морского терминала КТК у берегов Новороссийска были зафиксированы аномальный шторм более 5 баллов и 11-балльный ветер. Катаклизм привел к повреждениям инфраструктуры одного из трех выносных причальных устройств — ВПУ-3. 22 марта КТК приостановил работу еще одного устройства — ВПУ-2 — из-за обнаружения критических повреждений шлангов. 23 марта отгрузка нефти была полностью остановлена в связи с выявленными и возможными повреждениями ВПУ.

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