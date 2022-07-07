Более 40 человек пострадали и 9 погибли в ДТП в Египте

Девять человек погибли, еще 44 пострадали в Египте в результате ДТП с участием автобуса. Об этом в четверг, 7 июля, сообщал новостной портал «Сада аль-Баляд».

«В скорую помощь Асуана поступило сообщение о столкновении пассажирского автобуса с рефрижераторным рыбовозом на дороге Асуан-Абу-Симбел, в результате которого есть погибшие и раненые, тела погибших и раненых доставлены в больницу для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авария произошла утром в четверг в результате столкновения автобуса и рефрижератора для перевозки рыбы на дороге Асуан-Абу-Симбел к югу от города. Обе машины перевернулись. Причина произошедшего пока неизвестна.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Египте в автоавариях ежегодно гибнут 12 тысяч человек.

18 марта в Техасе 13-летний подросток спровоцировал ДТП со студенческой командой по гольфу. По его словам, столкновение произошло на высокой скорости, а также, по предварительным данным, у фургона лопнуло переднее левое колесо прямо перед столкновением.

15 марта сообщалось, что грузовик по невыясненным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с университетским автомобилем. После чего оба транспортных средства загорелись. В результате аварии скончались девять человек, из которых шесть участников студенческой команды по гольфу. Кроме того, погиб тренер команды, а также водитель грузовика и его пассажир.