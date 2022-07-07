Военный комиссар Крыма задержан по подозрению в получении взятки

Военный комиссар Республики Крым Юрий Лымарь в четверг, 7 июля, задержан по подозрению в получении взятки.

По информации «Известий», Лымарь брал у призывников деньги взамен на освобождение от службы в армии.

В данный момент проводятся обыски в Симферополе и Джанкое. Из военных комиссариатов изымаются дела освобожденных Лымарем от долга Родине призывников.

По предварительным данным, задержанный вместе со своими подчиненными, которые тоже проходят по уголовному делу как подозреваемые, организовали систему поборов для призывников.

5 июля в Крыму задержали экс-заместителя Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Возможная причина следственных действий — расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК), возбужденного в июле 2020 года. В этом деле фигурировал Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти. По мнению следователей, местных бизнесменов заставляли перечислять туда деньги.