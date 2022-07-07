The Sun узнала о звонке Джонсона Елизавете II с сообщением об отставке

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг, 7 июля, позвонил королеве государства Елизавете II для объявления о своей отставке. Об этом сообщает британская газета The Sun.

«Сегодня утром он сделал «звонок вежливости» ее величеству, чтобы сообщить ей о его намерении уйти», — говорится в публикации.

Ранее в этот же день британские СМИ со ссылкой на источники анонсировали уход премьера в отставку. Они также анонсировали заявление Джонсона для страны в течение сегодняшнего дня. Би-би-си пишет, что премьер уйдет с поста лидера консерваторов 7 июля, однако останется премьер-министром до осени.

В четверг появилась информация об уходе за последние два дня из правительства Джонсона свыше 50 политиков на фоне назначения им на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Как утверждает экс-сотрудник министерства иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд, Джонсон, ранее назначая его на высокие партийные и правительственные посты, знал об обвинениях в сторону Пинчера в сексуальных домогательствах. Это и вызвало к нему недоверие уже со стороны бывших членов правительства. Сам Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже.

До этого, 6 июня, прошло голосование для вынесения вотума недоверия Джонсону. Однако представители Консервативной партии не смогли набрать для этого достаточного количества голосов. В поддержку премьера проголосовали 211 консерваторов, против высказались 148.

Джонсона подвергли масштабной критике и объявили угрозу снятия с поста из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.

В конце мая премьер-министр страны извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за все, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.