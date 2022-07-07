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Литва не согласится на создание зеленого коридора для транзита грузов в Калининград

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Власти Литвы отказываются от создания зеленых коридоров для транзита в Калининградскую область. Об этом 7 июля заявила советник президента страны Аста Скайсгирите.

Выстрел в ногу: Литва может добиться жесткого ответа со стороны России
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«Политика Литвы до сих пор — нужно запретить транзит санкционированных товаров и осуществлять контроль. Момент контроля должен обязательно остаться, и когда кто-то публично говорит о «зеленых коридорах», об этом не может быть даже мысли, чтобы Литва не контролировала на своей территории что следует, куда следует и почему следует», — сказала Скайсгирите в радиоэфире LRT.

По ее словам, литовские дипломаты обсуждают с Европейской комиссией (ЕК) текст будущего документа, который будет разъяснять правила транзита в российский регион.

«Это не тот случай, когда ЕК только велит, а мы только исполняем», — добавила советник.

Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил провести обособленную железнодорожную линию через Литву, по которой можно будет доставлять санкционные грузы. Он также выдвинул идею строительства отдельного шоссе для автомобильного транзита.

При этом глава региона отметил, что продолжающееся ограничение на транзит российских грузов вынудит Москву пойти на крайние экономические меры. Днем ранее Алиханов также предложил ввести ответные меры против Литвы как реакцию на блокаду транзита. В качестве возможного ответа называется полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в РФ.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Запрет касался транзита железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто.

Тогда Алиханов заявил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

Ряд государств, в том числе все страны Евросоюза, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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