Врач назвала абсолютные противопоказания для любой вакцинации

Врач-педиатр «СМ-Клиника. Дети» Ольга Татаркина в беседе с «Известиями» рассказала, в каких случаях категорически запрещено проводить вакцинацию.

«Абсолютными противопоказаниями для проведения вакцинации являются непереносимость компонента вакцины, сильная реакция на предыдущее введение этой же вакцины в виде повышения температуры тела выше 40*С и/или отек и гиперемия кожных покровов в месте введения вакцины или поствакцинальное осложнение», — сообщила эксперт.

В то же время для определенных видов вакцин существуют дополнительные противопоказания, которые обязательно нужно обсуждать с врачом, подчеркнула Татаркина.

5 июля врач перечислила обязательные прививки для детей и подчеркнула важность вакцинации малолетних. Как уточнила Татаркина, прививки вводятся по определенному графику, который учитывает возраст ребенка.

В прошлом месяце она также рассказала о важности вакцинации на на этапе планирования беременности. Так, прививки защитят будущую маму от недугов, опасных для развития плода.