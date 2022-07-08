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Врач назвала абсолютные противопоказания для любой вакцинации

Врач Татаркина перечислила абсолютные противопоказания для любой вакцинации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Врач-педиатр «СМ-Клиника. Дети» Ольга Татаркина в беседе с «Известиями» рассказала, в каких случаях категорически запрещено проводить вакцинацию.

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«Абсолютными противопоказаниями для проведения вакцинации являются непереносимость компонента вакцины, сильная реакция на предыдущее введение этой же вакцины в виде повышения температуры тела выше 40*С и/или отек и гиперемия кожных покровов в месте введения вакцины или поствакцинальное осложнение», — сообщила эксперт.

В то же время для определенных видов вакцин существуют дополнительные противопоказания, которые обязательно нужно обсуждать с врачом, подчеркнула Татаркина.

5 июля врач перечислила обязательные прививки для детей и подчеркнула важность вакцинации малолетних. Как уточнила Татаркина, прививки вводятся по определенному графику, который учитывает возраст ребенка.

В прошлом месяце она также рассказала о важности вакцинации на на этапе планирования беременности. Так, прививки защитят будущую маму от недугов, опасных для развития плода.

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