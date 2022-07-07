В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на отпуск

Президент России Владимир Путин пока не планирует уходить в отпуск и продолжает работать. Такое заявление в четверг, 7 июля, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заверил, что Владимир Путин продолжает пока работать, а каникулы у него не планируются.

«Если какие-то деньки удастся урвать, будем вас информировать. Но пока таких планов нет», — сказал он журналистам, которые спросили про планы президента на отдых в связи с завершением весенней сессии в Госдуме и Совете Федерации.

Также он отметил, что и у «депутатов тоже особо каникул не будет».

Дмитрий Песков также не исключил возможность проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным осенью.

Кроме того, он также отметил, что нельзя исключать того, что и послание президента Путина Федеральному собранию в 2022 году может быть перенесено на осень.