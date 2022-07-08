Инфляция отступает

За последние два месяца главным позитивным изменением в российской экономике стало устойчивое снижение инфляционного давления. По предварительной оценке, в годовом выражении темп прироста ИПЦ замедлился до 16,19% против 17,1% в мае. Этому во многом способствуют укрепление курса рубля и окончание эффекта влияния девальвации на потребительские цены, а также антиинфляционные меры государственных органов.

Остальные индикаторы состояния потребительского сектора пока сигнализируют о сложном периоде. Снижение оборота розничной торговли в мае составило 10,1% в годовом выражении. Динамика платных услуг населению хоть и осталась в области положительных значений (0,8%), но по сравнению с началом года сократилась более чем в 10 раз. К сожалению, пока Росстат не опубликовал майские данные о динамке зарплат в реальном выражении, но в апреле этот показатель упал на 7,2%.

Стоит отметить, что еще нет официальных статистических данных по итогам июня, но на основании анализа косвенных данных можно предположить некоторое улучшение ситуации за последний месяц. Опросы общественного мнения выявляют снижение уровня общей тревожности и беспокойства о материальном положении среди россиян. Также, по нашим данным, отмечается активизация во всех сегментах необеспеченного потребительского кредитования, что может быть признаком положительных изменений в материальном положении россиян и некоторого восстановления потребительского спроса.

Кроме того, сейчас на рынке часто можно услышать мнение о том, что снижение зарплат не является однозначно негативным фактором, так как оно позволяет российским предприятиям не проводить масштабного сокращения численности своего персонала. Это способствует низкому уровню безработицы, которая продолжает устойчиво сокращаться уже много месяцев подряд. По итогам мая она составила всего 3,9%.

Оценивая реальный сектор экономики, можно отметить, что наибольший негативный эффект ощутили на себе отрасли обрабатывающей промышленности. Их совокупный выпуск сократился на 2,1% в апреле и на 3,2% в мае. Среди наиболее сильно пострадавших отраслей можно назвать и производство автотранспортных и прочих транспортных средств, табачную промышленность, обработку древесины и производство мебели, производство электрического оборудования, одежды и ряд других.

В добывающей промышленности ситуация несколько лучше. В этом апреле было отмечено снижение добычи полезных ископаемых на 1,6% относительно апреля прошлого года, а в мае оно замедлилось практически вдвое (до 0,8%). Сильнее прочих снизилась добыча угля и металлических руд.

Поддержку отраслям добывающей промышленности во многом оказала благоприятная конъюнктура мировых цен на экспортируемое ими сырье. Так, например, в предыдущие годы цена на природный газ колебалась в пределах $200–250 за 1 тыс. куб. м. В этом году она доходила до $2 тыс. Спотовая цена на нефть Urals сейчас составляет около $93 за баррель, а в прошлом году она была ниже $60.

Поэтому за счет существенного роста цен на основные статьи российского экспорта при резком сокращении импорта, первый оказывает существенную поддержку экономике. По данным Росстата, уже в I квартале 2022 его доля в структуре ВВП выросла до 18,7%. Для сравнения, год назад этот показатель был равен 7,1%. С большой вероятностью можно предположить, что в последующие периоды 2022 года экспорт будет и дальше значительно превалировать над импортом, что окажет поддержку ВВП России.

По моему мнению, несмотря на сохраняющейся негатив, сейчас в экономике России появились положительные моменты. Исходя из оценки текущих факторов (снижение инфляции, возможное начало восстановления потребительского сектора, сокращение импорта и благоприятная конъюнктура мировых цен на основные статьи экспорта) можно улучшить оценку ВВП. Я думаю, что его снижение по итогам этого года составит примерно 5,5–6% против ранее ожидавшихся 7,5–8%.

Автор — аналитик банка «Хоум Кредит»

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