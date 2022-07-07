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В Донецке при обстреле ВСУ повреждены здания больницы и детского сада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Здания больницы и детского сада оказались повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка. Об этом в четверг, 7 июля, сообщает штаб обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«ВФУ (Вооруженные формирования Украины. — Ред.) атаковали больницу и детсад в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела повреждены здания больницы № 19 и детского сада № 221 по ул. Туманяна», — говорится в Telegram-канале штаба.

Кроме того, в результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка погибла женщина и получил ранение мирный житель.

Ранее в этот день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что за сутки военные ВСУ обстреляли территорию ДНР 47 раз. Всего ВСУ обстреляли 13 населенных пунктов, в результате погибли семь мирных жителей, из которых трое детей.

5 июля в Донецке погибли три человека, в том числе 10-летняя девочка. Уточнялось, что там украинские войска обстреляли центральный Ворошиловский район.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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