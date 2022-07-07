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Пресс-секретарь Путина Песков назвал нелюбовь Джонсона к России взаимной

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нелюбовь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к России является взаимной.

«Ситуация в Великобритании, правительственный кризис не может быть приоритетом нашей работы. Но, конечно, обращаем внимание. Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже», — сказал Песков на брифинге 7 июля.

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Так он отреагировал на разговоры о скорой отставке Джонсона с поста главы кабмина. Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что следующий глава правительства будет выстраивать более дружеские отношения с Россией.

«Нам хочется надеяться, что хоть когда-то в Великобритании к власти придут более профессиональные люди, которые смогут понять целесообразность решения имеющихся проблем через диалог. Но пока на это надеяться вряд ли приходится», — отметил Песков.

Ранее в этот же день целый ряд британских средств массовой информации со ссылкой на источники анонсировали уход Джонсона в отставку.

Отмечается, что Джонсон сделает заявление для страны 7 июля в течение дня. Би-би-си пишет, что премьер уйдет с поста лидера консерваторов, однако останется премьер-министром до осени, когда будет выбран его преемник.

Возможная отставка произойдет на фоне ухода за последние два дня из правительства Джонсона свыше 50 политиков. Это произошло после того, как премьер-министр назначил обвиняемого в сексуальных домогательствах дипломата.

Джонсон также оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. В конце мая премьер-министр страны извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за все, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.

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