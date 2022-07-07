Военный эксперт оценил слова экс-аналитика Пентагона о продаже Киевом оружия

Страны коллективного Запада знают, что поставляемое Украине оружие оказывается на черном рынке. Об этом в четверг, 7 июля, заявил «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

«Во-первых, они (коллективный Запад. — Ред.) поставляют устаревшее оружие со своих складов, использование которого уже не входит в их планы. Во-вторых, они поставляют вооружение без важнейших современных компонентов из-за того, что боятся, что оно попадет в руки России, которая узнает какие-то их секреты и тайны. И, в-третьих, они знают, что Украина — это нечистоплотное государство, более того, коррумпированное, и что эта техника может оказаться на черном рынке, что и происходит в реальности», — указал он.

В интернете уже висят ценники на переносные ЗРК Stinger, на противотанковые ракетные комплексы Javelin, на гранатометы и многое другое, что Украина пытается продать, отметил военный эксперт.

«Американцы все про Украину знают, поэтому они обезопасили себя от того, чтобы не произошла утечка чувствительных для них технологий. А что будет с Украиной, их не волнует», — заключил Литовкин.

Ранее экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что перепродажа Киевом поставляемых вооружений на черном рынке была предсказуема. По ее словам, это обусловлено тем, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) во многом не подготовлены должным образом к его использованию.

По мнению Квятковски, Западом было отправлено столько вооружений и военной техники, что их попросту оказалось невозможно интегрировать в короткие сроки в тактику и стратегию ведения боевых действий ВСУ. А сейчас, как результат, заинтересованные в его продаже лица или даже преступные группы могут запросто воспользоваться ситуацией и извлечь для себя из этого прибыль, подчеркнула экс-аналитик.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Также он отметил, что западное оружие расползается по Ближневосточному региону.

20 июня первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что коррумпированные украинские чиновники продают поставляемое Киеву западное вооружение. По словам Полянского, оно всё чаще появляется в сирийском Идлибе.

10 июня старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) Симон Веземан отметил, что поставляемое Киеву оружие в конечном счете может просто исчезнуть на черном рынке, из-за того что Украина не контролирует свою территорию. Он также указал, что весьма высокая скорость передачи оружия Киеву увеличивает риск потери контроля за поставками из-за «царящего хаоса».

За день до этого глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что поставленное Украине западное оружие уже появилось на черном рынке. Европейцы, по его словам, не понимают, что играют с огнем, потому что так вооружение может попасть к террористам.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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