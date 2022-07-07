Реставрация знакового здания архитектора Баженова началась в столице

В столице началась реставрация памятника московского классицизма — дома Юшкова, сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Здание находится в центре Москвы, на Мясницкой улице, и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Сейчас там располагается Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

«Дом Юшкова — одна из архитектурных доминант популярной у горожан и туристов Мясницкой улицы. Здание построили в конце XVIII века. Последнюю реставрацию проводили 30 лет назад. Сейчас специалистам предстоит выполнить большой объем работ. Чтобы восстановить элементы декора, они изучили архивные документы и фотографии», — сказала Наталья Сергунина.

Здание на Мясницкой улице было построено по проекту архитектора Василия Баженова для генерал-поручика Ивана Юшкова. Главный усадебный дом состоит из двух четырехэтажных корпусов. В 1838 году один из залов сняло Московское художественное общество, до октября 1917 года здесь размещались рисовальные классы, а с 1918 года — Государственные свободные художественные мастерские, которые затем преобразовали в Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС). В доме Юшкова можно увидеть лестницы конца XVIII века, мраморный камин XIX века, фрагменты потолочной росписи, колонны, лепной декор, относящийся к XVIII–XIX векам.

В ходе реставрационных работ мастера приведут в порядок балюстраду, двери и окна, кровлю, систему водостока, кирпичную кладку и обновят покрытие стен. Специалисты расчистят все белокаменные поверхности — колонны, мощение лоджии-полуротонды, цоколь, подоконные доски, венчающий карниз. Работы завершатся в 2024 году.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.