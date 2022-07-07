Появились фото настоящего пятидверного Suzuki Jimny

Японская компания Suzuki Motor проводит испытания версии внедорожника Jimny с новым пятидверным кузовом. Об этом сообщает портал «Дром».

Габаритная длина новинки составляет 3950 мм, а колесная база — 2550 мм. Автомобиль проходит часть тестов в Западной Европе, где и были сделаны шпионские фото новинки.

Специалисты утверждают, что с появлением пятидверной версии возможен выход гибридной версии Jimny с турбомотором для европейского рынка. У такого кроссовера будет меньшие выбросов вредных веществ в атмосферу относительно машины, которая сейчас агрегатируется 1,5-литровым атмосферным мотором.

Напомним, что в Евросоюзе такой агрегат не прошел требования по ограничению токсичности для легковых авто.

Пятидверная модификация окажется всего на 300 мм больше, чем трехдверка. Появление Jimny с дополнительной парой дверей ожидается в 2023 году.

Напомним, что все генерации кроссовера Suzuki Jimny всегда были только в трехдверном кузове. Удлиненную машину не в первый раз подлавливают во время тестов, однако прежде на шпионские фото попадал так называемый испытательный «мул», машина, у которой кузов был переварен, чтобы на возросших по габаритам и массе размерах отрабатывать новые узлы и агрегаты.

В январе 2022-го на Токийском автосалоне представили шоу-кар в виде пятидверного Jimny, но это была студенческая работа автомобильной технологической школы, NATS, которая тоже не имела никакого отношения к реальной разработке Suzuki Motor.

6 мюля «Известия» сообщали, что в июне в сегменте SUV самой популярной моделью среди кроссоверов и внедорожников в России стал корейский автомобиль Hyundai Creta. На втором месте в сегменте SUV — внедорожник Lada Niva Legend. Тройку лидеров замкнул китайский кроссовер Chery Tiggo.