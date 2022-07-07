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ВКС России нанесли удар по фотографировавшимся с флагом на Змеином военным Украины

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Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили несколько солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), прибывших на остров Змеиный для установки флага. Об этом 7 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск на Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный. Около 5 утра на остров высадились с моторной лодки несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом», — рассказал Конашенков.

Киев попытался установить флаг Украины на острове Змеиный. Спецоперация 7 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
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Однако самолет ВКС России немедленно нанес удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена.

«Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области», — констатировали в Минобороны.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили о высадке ВСУ на острове Змеиный и установке на его территории флага страны. При этом отмечалось, что по опубликованным кадром точную локацию определить невозможно.

4 июля руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» минобороны Украины Наталья Гуменюк также заявляла, что территория острова возвращена под юрисдикцию государства и ВСУ установили там государственный флаг страны.

Однако в тот же день Гуменюк признала ложь о появлении флага на острове Змеиный. В эфире американского телеканала CNN она пояснила, что флаг сбросили с вертолета. Руководитель пресс-центра попросила воспринимать ее слова о поднятом флаге «метафорически».

30 июня в Минобороны России сообщили о том, что Вооруженные силы (ВС) РФ завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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