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Песков отреагировал на заявление полковника США об исчезновении Украины

Песков отреагировал на заявление полковника США Макгрегора об исчезновении Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 7 июля, отказался комментировать на брифинге заявления американского полковника по поводу судьбы Украины.

Так он отреагировал на вопрос журналистов о том, что думает Кремль касательно сделанного накануне заявления экс-советника министра обороны США полковника Дугласа Макгрегора о том, что Украина исчезнет с карты мира, если поставки западного оружия Киеву продолжатся.

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«Не хотел бы американских полковников как-то комментировать», — заявил Песков.

6 июля сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили способы ускорить поставку тяжелых вооружений Киеву.

1 июля в США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. В него войдут новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противоартиллерийские радары. Также Пентагон предоставит дополнительные боеприпасы для ракетных систем средней дальности Himars и 150 тыс. снарядов для артиллерии. Американская сторона выделила на эти цели $820 млн.

27 июня стало известно, что США поставят Украине современные средства противовоздушной обороны средней и большой дальности, артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

До этого, 23 июня, Пентагон рассказал, что отправит на Украину четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров, 36 тыс. артиллерийских снарядов, 1,2 тыс. гранатометов и 2 тыс. пулеметов.

Представитель России при ООН Василий Небензя заявил 9 июня, что снабжение националистов тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его мнению, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

Страны Запада продолжают накачивать Украину различным вооружением, в том числе тяжелым. Это началось после того, как Россия объявила 24 февраля о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда в ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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