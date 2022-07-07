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«Дни духовной культуры России» проходят во Франции

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Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ
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Минкультуры РФ при поддержке Министерства иностранных дел 5–7 июля проводит «Дни духовной культуры России» на площадке Российского духовно-культурного православного центра во Франции. В эти дни парижская публика услышит шедевры мировой музыкальной классики в исполнении молодых российских музыкантов.

Прием по эталонам: названы лауреаты Международного конкурса Рахманинова
Среди победителей — участники из России, Китая и Великобритании

Кроме того, в преддверии 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова гости мероприятия ближе познакомятся с творческим наследием выдающегося российского композитора.

«Музыка Рахманинова — мощная, всеохватывающая, вдохновляющая — находит отклик в сердце каждого, кто с ней соприкоснулся», — отметила в своем приветствии статс-секретарь – заместитель министра культуры России Алла Манилова.

Она также напомнила, что совсем недавно в Москве с огромным успехом состоялся Первый Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова.

Старт «Дням духовной культуры России» во Франции дал концерт «Музыка — поэзия воздуха» 5 июля. Произведения Рахманинова, Чайковского, Вивальди и других исполнили лауреаты и дипломанты всероссийских и международных конкурсов. Наряду со скрипкой, виолончелью, фортепиано и гобоем на концерте прозвучала также балалайка, на которой были исполнены импровизация на тему Николо Паганини и «Весна в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы.

Концерт посетила правнучка Сергея Рахманинова, живущая в Париже, Александра Конус Брошар. Мероприятие нашло широкий отклик у жителей и гостей Парижа. Полный зал встречал и провожал артистов продолжительными овациями.

Программа мероприятий продолжится 7 июля. В этот день состоится торжественное открытие выставки «Сергей Рахманинов: Я — русский композитор». Выставочный проект подготовлен Российским национальным музеем музыки, который обладает практически полной рахманиновской коллекцией, находящейся в РФ. В рамках выставки публике продемонстрируют редко экспонируемые и малоизвестные документы и фотографии, открывающие новые грани личности выдающегося композитора.

Неотъемлемую часть выставки составит мультимедийный контент: с помощью QR-кодов можно будет прослушать фондовые записи известнейших произведений Рахманинова в исполнении автора и других выдающихся музыкантов.

25 июня в Санкт-Петербурге состоялся концерт Симфонического оркестра капеллы, посвященный 30-летию своего воссоздания. Перед зрителями в том числе выступили почетные гости — народный артист России Сергей Ролдугин и Анатолий Кальварский. Примечательно, что в программе была не только классика. В последние годы в капелле расширили не только репертуар, но и саму подачу музыки.

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