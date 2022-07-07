В Москве суд арестовал главу центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук

Директор Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Андрей Грудзинский арестован Басманным судом Москвы по делу о мошенничестве.

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании Грудзинскому А.В. меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 августа 2022 года», — сообщили в пресс-службе 7 июля.

Грудзинский подозревается по двум эпизодам мошенничества в крупном размере в соответствии ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

30 июня оперативники столичного ГУ МВД задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау в качестве обвиняемого в хищении средств университета на сумму, превышающую 21 млн рублей. Его задержали благодаря показаниям главного фигуранта дела, экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и бывшего заместителя гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгения Зака.

Мау был отправлен под домашний арест до 7 августа. Ему выдвинули обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Мау грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году. В октябре прошлого года в РАНХиГС опровергали информацию о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Фонда новых форм развития образования.