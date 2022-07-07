Захарова оценила возможную отставку Джонсона с поста премьер-министра

Ситуация полураспада Британии вызывает тревогу. Об этом заявила 7 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новости о возможной отставке Бориса Джонсона с поста премьера.

Как отметила Захарова, возможную отставку Джонсона должно прокомментировать посольство Британии, которое располагается в Москве на площади Луганской Народной Республики.

«Всем очевидно — либеральные режимы находятся в глубочайшем политическом, идеологическом и экономическом кризисе. Ситуация полураспада Британии вызывает тревогу. Неуправляемость, хаос, пике — основные характеристики, которые дают эксперты», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в этот же день британские средства массовой информации со ссылкой на источники анонсировали уход Джонсона в отставку. Там также отметили, что Джонсон сделает заявление для страны в течение сегодняшнего дня. Би-би-си пишет, что премьер уйдет с поста лидера консерваторов 7 июля, однако останется премьер-министром до осени.

В четверг появилась информация об уходе за последние два дня из правительства Джонсона свыше 50 политиков на фоне назначения им дипломата, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Джонсон также оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.

В конце мая премьер-министр страны извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за все, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.