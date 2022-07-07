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Песков заявил об отсутствии в планах Путина поездки в Калининград

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Президент России Владимир Путин пока не планирует ехать с визитом в Калининград. Об этом заявил 7 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Пока в планах президента поездок туда нет», — указал пресс-секретарь президента РФ во время брифинга.

Ранее, 4 июля, Песков также заявил, что Кремль надеется на лучшее по ситуации с транспортной блокадой Калининградской области, но обдумывает различные сценарии развития событий.

Тогда же стало известно, что власти Калининградской области передали в правительство и администрацию президента РФ варианты ответных мер на запрет транзита некоторых грузов через Литву. Как сообщил глава региона Антон Алиханов, местные власти ожидают исключения из запретов ЕС транзита в Калининградскую область. Содержание направленных правительству предложений Алиханов не уточнил, отметив, что на рассмотрение выдвинуты «меры различного характера».

До этого, 30 июня, Песков сказал, что Кремль ждет от Еврокомиссии решения по принципам обращения с товарами, которые попали под санкции на транзит.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза.

22 июня официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что ответные меры России на данные действия будут практическими.

Антироссийские санкции вводятся на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима, заявили в Кремле.

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