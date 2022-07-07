В Кремле ответили на вопрос о решении Путина об участии в саммите G20

Президент России Владимир Путин примет решение о формате участия в саммите G20 по мере приближения времени мероприятия. Такое заявление в четверг, 7 июля, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Россия продолжает участвовать в работе «Двадцатки».

«По мере того как будет приближаться время саммита, президент примет решение о наилучшем формате участия в этом мероприятии», — ответил Песков журналистам.

Накануне сообщалось, что Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ принять участие в саммите G20. При этом уточнялось, что формат подлежит уточнению в зависимости от ситуации в мире и с учетом эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии.

30 июня Песков заявил, что Россия остается участником «Большой двадцатки» и примет участие в саммите, но, в какой форме это будет сделано, станет понятно после анализа ситуации.

29 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западных коллег не бойкотировать саммит «Большой двадцатки» в Индонезии в случае, если его посетит российский президент. Британский премьер также добавил, что будет искренне изумлен, если Путин приедет лично.

Саммит G20 — это встреча глав стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В этом году мероприятие состоится 15–16 ноября на острове Бали.