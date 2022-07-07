Батальон «Кракен» отказался выполнять приказ командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) о выдвижении из Харькова на передовую. Об этом 7 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«226-му батальону украинского националистического формирования «Кракен» 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское в подчинение оперативной тактической группы «Соледар». Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ», — сообщил Конашенков.

В ведомстве отметили, что киевский режим бросает на передовую нацбатальоны, которые выполняли задачи в тыловых районах в качестве заградотрядов. Этого делается в связи с острой нехваткой личного состава подразделений первого эшелона.

29 июня в Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до 100 боевиков нацистского формирования «Кракен» и около 10 единиц боевой техники. По данным оборонного ведомства, командиры националистов приказали оставить позиции и отвести остатки подразделения в Харьков.

23 июня начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевиков «Кракена» собирались использовать для провокации в Харькове. Они должны были участвовать в инсценировке с детской больницей и под угрозой расстрела завезти медицинский персонал и больных детей.

6 июня Спецназ Росгвардии уничтожил в Харьковской области шестерых членов группировки «Кракен», взяв также одного бойца в плен. Российские военнослужащие воспользовались эффектом внезапности, организовав засаду в лесном массиве.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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