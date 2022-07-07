Матвиенко оценила желание Зеленского сделать Украину ядерной страной

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сравнила в четверг, 7 июля, желание президента Украины Владимира Зеленского иметь ядерное оружие с гранатой в руках обезьяны.

«Учитывая заявления некоторых политиков, в том числе Зеленского, который захотел стать ядерной страной, обладать ядерным оружием, — это все равно что сумасшедшему дать гранату в руки», — отметила Матвиенко в ходе пресс-конференции, посвященной работе парламента.

12 июня экс-глава МИД Польши, экс-министр обороны страны и ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право поставить Украине ядерное оружие.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил в свою очередь, что эти заявления лежат за гранью реальности и граничат с расстройством ума.

Киев неоднократно пытался пересмотреть свой статус безъядерной державы и аннулировать положения Будапештского меморандума 1994 года, предусматривающего отказ Украины от ядерного оружия. В апреле 2021 года посол Украины в ФРГ Андрей Мельник высказывался о якобы необходимости восстановления своего ядерного статуса.

4 марта в беседе с генсеком ООН Антониу Гутерришем министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поддержка западных стран до такой степени воодушевила Киев, что он объявил о претензиях на обладание ядерным оружием. По словам министра, смыслом существования Украины стало враждебное противодействие России, стараниями Запада она превратилась в территорию, с которой исходит серьезная угроза безопасности РФ.

3 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что опасные игры Киева по планам обретения ядерного оружия вызывают серьезную тревогу.

До этого, 19 февраля, Зеленский заявил на Мюнхенской конференции о намерении инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума, предусматривавшего ее отказ от ядерного оружия.