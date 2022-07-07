Реклама
Прямой эфир
Мир
Британские СМИ сообщили о грядущей отставке Джонсона
Мир
Семь человек погибли в ДНР за сутки из-за обстрелов украинских военных
Мир
ВСУ сократили сроки лечения раненых и приказали отправлять их на фронт
Мир
В ВОЗ заявили о росте заболеваемости COVID-19 в мире
Экономика
Аналитик спрогнозировал рост курса доллара до 70 рублей к концу июля
Мир
Цена газа в Европе составляет почти $2000 впервые с начала марта
Мир
Мэр Лондона раскритиковал работу Джонсона на посту премьер-министра
Мир
Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО
Мир
Больше 50 британских политиков вышли из состава правительства Джонсона
Наука
«Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-К» стартовал с космодрома Плесецк
Мир
Лавров начнет саммит G20 со встреч с главами МИД Китая и Турции
Сюжет:

Задержанный украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского

Украинский боевик сообщил, что Зеленский контролировал деятельность террористической группировки в Херсоне
0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержанный украинский боевик Ростецкий подтвердил, что деятельность его террористической группы в Херсоне контролировал лично президент Украины Владимир Зеленский. Об этом стало известно в четверг, 7 июля.

Зайти с Северска: союзные силы начали перегруппировку в Донбассе
Освобожден стратегически важный поселок ДНР Спорное

Кроме того, он рассказал, что украинские террористы планировали убить главу военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Стремоусова, сообщает «РИА Новости»

Задержанный отметил, что был приобретен подержанный автомобиль, который он должен был заминировать и оставить по приказу «в нужное время в нужном месте».

Ранее в четверг стало известно о том, что Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова отметила, что также в трибунале примет участие Луганская Народная Республика (ЛНР). Кроме того, представители соответствующих органов Российской Федерации уже производят следственные действия на территории республик, подчеркнула Никонорова.

26 июня сообщалось, что на чиновницу в Херсонской области Ирину Махневу было совершено покушение. Автомобиль чиновницы был взорван. Махнева не пострадала, так как не успела сесть в машину.

Отмечалось, что за последние дни это третий случай, когда на чиновников Херсонской области совершается покушение.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022