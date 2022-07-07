Задержанный украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского

Задержанный украинский боевик Ростецкий подтвердил, что деятельность его террористической группы в Херсоне контролировал лично президент Украины Владимир Зеленский. Об этом стало известно в четверг, 7 июля.

Кроме того, он рассказал, что украинские террористы планировали убить главу военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Стремоусова, сообщает «РИА Новости»

Задержанный отметил, что был приобретен подержанный автомобиль, который он должен был заминировать и оставить по приказу «в нужное время в нужном месте».

Ранее в четверг стало известно о том, что Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова отметила, что также в трибунале примет участие Луганская Народная Республика (ЛНР). Кроме того, представители соответствующих органов Российской Федерации уже производят следственные действия на территории республик, подчеркнула Никонорова.

26 июня сообщалось, что на чиновницу в Херсонской области Ирину Махневу было совершено покушение. Автомобиль чиновницы был взорван. Махнева не пострадала, так как не успела сесть в машину.

Отмечалось, что за последние дни это третий случай, когда на чиновников Херсонской области совершается покушение.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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