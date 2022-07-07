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Политолог назвал причины возможного ухода Джонсона в отставку

Политолог Денисов: отставка Джонсона станет примером того, что бывает с занимающимися самопиаром людьми
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Фото: REUTERS/Pool/Jonathan Ernst
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Возможная отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — это пример того, что бывает, когда на такие должности назначают занимающихся самопиаром людей. Об этом в четверг, 7 июня, заявил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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Как подчеркнул эксперт, Джонсон является крайне противоречивой и неоднозначной фигурой, причем не только в Великобритании, но и в современной международной политике.

«Если это все-таки произойдет, это будет очередным примером того, чем заканчивается назначение на такие ответственные должности людей, которые в первую очередь занимаются самолюбованием и самопиаром, а не думают о своей стране», — указал он.

Как добавил Денисов, по статистическим показателям Джонсон может занять одну их первых строчек среди премьер-министров по количеству созданных в Соединенном Королевстве проблем за время нахождения у власти.

Ранее в этот день британский телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил, что Джонсон уходит в отставку. Там также отметили, что премьер-министр Соединенного Королевства сделает заявление для страны в течение сегодняшнего дня.

Также 7 июля стало известно, что за последние два дня правительство премьер-министра Великобритании покинуло более 50 политиков. К сегодняшнему дню в отставку подали четверо министров, включая глав минфина и минздрава, а также почти 20 заместителей министров.

Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. В конце мая премьер-министр страны извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за все, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.

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