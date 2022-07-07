Владельцы «Тройки» получат подарки от мобильного приложения Город и московского метро

Специально ко Дню московского транспорта мобильное приложение Город для держателей карты «Тройка» и московский метрополитен приглашают всех принять участие в квесте в метро!

Для участия в квесте пассажирам столичной подземки необходимо посетить пять станций метро (Маяковская, Комсомольская, Таганская, Цветной бульвар, Киевская) и найти наклейки с QR-кодом. Участники квеста должны отсканировать все пять QR-кодов и каждый раз нажать на кнопку «Участвуй». Подсказки, где именно расположены наклейки с QR-кодами будут находится внутри мобильного приложения Город.

Каждый участник, выполнивший все условия квеста, получит доступ в закрытый раздел «Магазина« с эксклюзивными предложениями от компаний-партнеров Города. Квест пройдет в московском метрополитене с 8.07 по 17.07.