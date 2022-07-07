Путин встречается с лидерами думских фракций. Трансляция

Президент России Владимир Путин в четверг, 7 июля, встречается с лидерами фракций Государственной думы. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу 5 июля. Он сказал, что «неделю назад была встреча с руководителями парламентских фракций, когда все вместе встречались, и на этой встрече президент пообещал уже в ближайшее время по отдельности с ними со всеми встретиться». Это традиционные консультации с главой государства.

Последняя очная встреча депутатов Государственной думы с президентом РФ проходила в марте 2020 года в Кремле. Тогда Путин встретился с руководителями четырех фракций нижней палаты парламента: ЛДПР — Владимиром Жириновским, КПРФ — Геннадием Зюгановым, «Единая Россия» — Сергеем Неверовым, «Справедливая Россия» — Сергеем Мироновым. Во встрече также приняли участие председатель Государственной думы Вячеслав Володин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.