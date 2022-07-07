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Президент Казахстана заявил о необходимости диверсификации поставок нефти из республики

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение диверсифицировать поставки нефти из страны.

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Об этом 7 июля сообщила пресс-служба администрации главы государства по итогам совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала.

«Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю «КазМунайГазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов тенгизского проекта. Правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь», — сказал Токаев.

Основной выход казахстанской нефти на рынки Европы и Северной Америки осуществляется через терминалы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Мощность магистрали составляет 67 млн т нефти в год.

5 июля районный суд Новороссийска приостановил деятельность КТК на 30 суток за нарушение плана ликвидации разливов. 24 мая глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что ведомство выявило порядка 100 нарушений на объектах КТК.

20 марта в районе морского терминала КТК у берегов Новороссийска были зафиксированы аномальный шторм более 5 баллов и 11-балльный ветер. Катаклизм привел к повреждениям инфраструктуры одного из трех выносных причальных устройств — ВПУ-3. Через два дня КТК приостановил работу еще одного устройства — ВПУ-2 — из-за обнаружения критических повреждений шлангов. 23 марта отгрузка нефти была полностью остановлена в связи с выявленными и возможными повреждениями ВПУ.

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