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Рябков оценил планы Запада лишить Россию нефтяных доходов

Рябков заявил, что планы Запада лишить Россию нефтяных доходов будут обрушены
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Планы Запада лишить Россию нефтяных доходов будут обрушены. Об этом в четверг, 7 июля, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя возможность введения потолка цен на российскую нефть.

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Он подчеркнул, что Москва найдет альтернативы и способы гарантированно обеспечивать доходы в бюджет. По его словам, Россия «занимается очень плотно» этим вопросом.

«Проблем мы не видим. Это очередной элемент психологической войны, очередной элемент гибридной войны в воспаленном воображении тех, кто ее развязал, — войны на уничтожение России. Но этим планам не суждено сбыться», — сказал замминистра.

Рябков добавил, что попытки управлять рынками и навязывать их участникам свои убеждения превращаются сегодня в стержень политики западных стран.

3 июля японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что механизм ограничения цен на нефть из России может снизить ее стоимость в два раза.

1 июля стало известно, что США вместе с представителями стран «Большой семерки» надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть. Одной из сложностей G7 в этом направлении является вопрос о том, поддержат ли азиатские державы, такие как Индия и Китай, данную инициативу.

30 июня вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал, что политически мотивированная идея «коллективного Запада» установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет к дестабилизации на рынке и росту котировок.

3 июня Евросоюз заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры включают в себя в том числе отказ стран — участников союза от импорта нефти из России в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев отказ от нефтепродуктов.

Метод ограничения стоимости энергоресурса был назван в качестве одного из вариантов усиления политики санкционного давления на РФ, которое приобрело большие масштабы с момента начала проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

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