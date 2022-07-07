Звезды TV1000 Русское Кино обсудят будущее контента на «Российской креативной неделе»

Сессия телеканала TV1000 Русское Кино состоится 10 июля на площадке «Кино и телевидение» в Парке Горького. Помимо Катерины Шпицы, Романа Курцына и Александра Цыпкина, к открытому диалогу присоединятся авторитетные эксперты отрасли: кинокритик Егор Москвитин, редактор раздела «Медиа» газеты «Ведомости» Мария Истомина, независимый эксперт Дмитрий Колесов и другие. Модератор сессии – кинообозреватель «Российской газеты», программный директор Фестиваля экранизаций «Читка» и фестиваля стриминговых сервисов Originals+ Сусанна Альперина.

Участники дискуссии расскажут: какое оно современное российское кино? Почему люди любят фильмы нашего производства? Как изменилось русское кино в последнее время и чего ждать в будущем в новых реалиях внутреннего и международного рынков? Бонусом спикеры посоветуют, как выгодно проводить лето: ТОП-10 фильмов и сериалов от телеканала TV1000 Русское Кино. Сессия телеканала TV1000 Русское кино стартует 10 июля в 13:50 на площадке «Кино и телевидение».

«Российская креативная неделя» объединит 14 креативных индустрий: искусство, музыку, моду, дизайн, архитектуру и урбанистику, кино, телевидение, новые медиа, издательское дело и журналистику, маркетинг, компьютерную графику, разработку игр, IT и профильное образование. Национальная Медиа Группа выступит партнером блока программы, посвященной кино и телевидению.

Фест-форум «Российская креативная неделя» – это единственный ивент в стране, на котором принимаются системные решения в сфере креативной экономики. На протяжении нескольких дней ведущие представители государственных структур, органов власти и бизнеса будут обмениваться опытом, ресурсами и идеями. Это формат для установления эффективных межрегиональных связей, презентации лучших практик, а также развития креативной отрасли на государственном и международном уровне.