Народный артист России Михаил Каплан скончался в возрасте 89 лет

В результате затяжной болезни в четверг, 7 июля, на 90-м году жизни скончался народный артист России Михаил Каплан. Об этом сообщается на официальном сайте Пензенского областного драматического театра.

По данным учреждения, на протяжении последних восьми лет актер проходил лечение в Израиле. В пензенском театре Каплан выступал свыше 40 лет. Всего на его счету примерно 70 ролей: Новосельцев в «Сослуживцах» Эльдара Рязанова, Счастливцев в «Лесе» Александра Островского и другие.

Помимо театра в Пензе Каплан играл в Ставрополе, Петрозаводске и Чите. Почти 10 лет он исполнял роль Тевье-молочника в «Поминальной молитве».