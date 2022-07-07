В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят способы борьбы с финансовыми мошенничествами
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- В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят способы борьбы с финансовыми мошенничествами
8 июля в 11.00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Финансовые мошенничества: новые схемы обмана и способы противодействия».
Почему растёт количество финансовых мошенничеств? Какие новые схемы используют телефонные мошенники? Как распознать финансовую пирамиду и псевдоброкеров? Чем опасны фишинговые сайты? Какие меры предпринимают Банк России и МВД РФ?
Участники:
-Валерий Лях, директор департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам;
-Роман Бубнов, врио заместителя начальника Управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России полковник юстиции;
-Евгения Лазарева, руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков»;
-Вениамин Каганов, директор Ассоциации развития финансовой грамотности.
В рамках дискуссии эксперты проекта ОНФ «За права заёмщиков» подведут итоги первого года работы платформы «Мошеловка», которая предназначена для выявления мошенников и борьбы с ними.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.
Важно: Мероприятие можно будет также посетить ОНЛАЙН. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.
Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.