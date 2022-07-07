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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят способы борьбы с финансовыми мошенничествами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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8 июля в 11.00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Финансовые мошенничества: новые схемы обмана и способы противодействия».

Почему растёт количество финансовых мошенничеств? Какие новые схемы используют телефонные мошенники? Как распознать финансовую пирамиду и псевдоброкеров? Чем опасны фишинговые сайты? Какие меры предпринимают Банк России и МВД РФ?

Участники:

-Валерий Лях, директор департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам;

-Роман Бубнов, врио заместителя начальника Управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России полковник юстиции;

-Евгения Лазарева, руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков»;

-Вениамин Каганов, директор Ассоциации развития финансовой грамотности.

В рамках дискуссии эксперты проекта ОНФ «За права заёмщиков» подведут итоги первого года работы платформы «Мошеловка», которая предназначена для выявления мошенников и борьбы с ними.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить ОНЛАЙН. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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