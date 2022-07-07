Советник президента Литвы не согласилась на зеленый коридор для транзита в Калининград

Литва отвергла план по созданию зеленых коридоров в Калининградскую область. Об этом 7 июля заявила советник президента страны Аста Скайсгирите.

«Необходим не только запрет транзита грузов из санкционного списка, но и их контроль. Так что, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы заявляем: не может быть и мыслей о том, чтобы Литва не контролировала происходящее на своей территории», — сказала Скайсгирите в радиоэфире LRT.

Советник отметила, что Литва не принимает никаких решений по транзиту в Калининград без оглядки на Евросоюз.

«Литва осуществляет европейские санкции, это вопрос европейского регулирования. Это дело не Литвы и Калининграда, а ЕС и России», — добавила Скайсгирите.

6 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил согласовать с Литвой строительство выделенных железной и автомобильной дорог. Он отметил, что такие проекты гарантировали бы наземную связь региона с остальной Россией. Алиханов также заявил, что запрет на продолжение транзита вынудит РФ на крайние ответные меры.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. При этом, говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

Губернатор Калининградской области в свою очередь назвал запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далеко идущие последствия для ЕС.

Ряд государств, в том числе все страны Евросоюза, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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